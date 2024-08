27-årig dømt for at lave egne bomber og afprøve dem på landejendom få meter fra vej

En 27-årig mand er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for at have opbevaret, fremstillet og afprøvet egne hjemmelavede våben og bomber på en landejendom i Varde Kommune.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Retten i Esbjerg var bomberne til fare for andre mennesker, og han blev derfor dømt for at have gjort det under særligt skærpende omstændigheder.

- Der har været nærliggende fare for andre mennesker, idet der ligger en færdselsåre omkring 40 meter fra ejendommen. Flere af bomberne, der blev fundet, er vurderet til at have en sprængradius på 400 meter, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Fik tippet i 2022

I 2022 fik politiet et tip om brag omkring landejendommen, hvor manden boede.

Derfor ransagede politiet adressen den 9. marts 2022. Her fandt man krudt, kemikalier til bombefremstilling, adskillige hjemmelavede skydevåben og materiale til at fremstille flere våben. Efter fundet blev der med det samme tilkaldt eksperter fra både kemisk beredskab, ammunitionsrydningstjenesten samt Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) tilkaldt for at håndtere fundene.

Ifølge pressemeddelelsen fandt politiet under efterforskningen store mængder videomateriale, som viste prøvesprængninger og prøveskydning af de bomber og våben, der var produceret på landejendommen. Politiet fandt også kratere efter prøvesprængninger på grunden.

Ved et grundlovsforhør blev manden efterfølgende varetægtsfængslet, men denne kendelse kærede han, og han blev derfor løsladt efter 3,5 måneders varetægtsfængsling.

- En speciel sag

Anklagerfuldmægtig Niklas Sandberg kalder det "en meget speciel sag".

- En borger har opbevaret livsfarlige stoffer og produceret både våben og bomber uden særligt styr på produktionen. Der har været en nærliggende fare i denne sag for andre menneskers liv, og det accepterer vi ikke i vores samfund, siger Niklas Sindberg.