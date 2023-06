3.200 mister deres praktiserende læge - regionsformand meget overrasket

- Det er en velkendt konstruktion. Så kan de få akut lægehjælp, men ikke længerevarende behandling, siger den fungerende regionsformand.

Det problem vil regionen forsøge at løse hurtigst muligt, i første omgang ved at hente vikarer ind andre steder fra.

Dagens konkurs er så meget mere overraskende, som at manden bag, Jacob Søndergaard, for lidt mere end to måneder siden åbnede en satellit-klinik i Blåvand til fordel for turisterne i området. Den lukker også. Faktisk har Dit Lægehus på et tidspunkt haft fem lægeklinikker ved Vestkysten.

Din lægeklinik er et anpartsselskab, og konkursbegæringen kan fortælle, at selskabet skylder mere end 11 millioner kroner væk, de fleste af dem til Skjern Bank.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra læge og direktør i Dit Lægehus Aps., Jacob Søndergaard.