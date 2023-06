3.200 patienter har igen læge i Ølgod efter lægehuskonkurs

Mandag blev lægeklinikken i Skjern reddet og overdraget til Region Midtjylland, hvorved 7.600 patienter også er sikret lægeklinik fremover.



Jacob Søndergaard åbnede for lidt mere end to måneder siden en satellit-klinik i Blåvand til fordel for turisterne i området, som også blev lukket i sidste uge.

Dit Lægehus er et anpartsselskab, og konkursbegæringen kan fortælle, at selskabet skylder mere end 11 millioner kroner væk, de fleste af dem til Skjern Bank.