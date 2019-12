400.000 tikkede ind hos den grønne landsby 

De knap 700 indbyggere i landsbyen Nordenskov ved Varde er tirsdag morgen blevet 400.000 kroner rigere.

Erhvervsministeriet uddeler i alt knap otte millioner kroner til den grønne udvikling ude på landet gennem landdistriktspuljen, og i landsbyen ved Varde var der glæde at spore fra morgenstunden.

Det var fantastisk, da beskeden tikkede ind kl. 8. Jens Dicksen, projektleder og bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, Nordenskov

En superglad Jens Dicksen, der er projektleder og bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, sad allerede ved computeren kl. 7 i morges, fordi han vidste, at listen med modtagere af tilskud ville blive offentliggjort inden middag.

- Det var fantastisk, da beskeden tikkede ind kl. 8, siger han til TV SYD.

Vand i gaderne

På side 21 i udviklingsplanen for Nordenskov og omegn kan man læse om planerne for den grønne udvikling i landsbyen. Det er ambitionen at synliggøre regnvandet i gaderne og på byens pladser.

- Pengene skal bruges til at projektere nogle fantastiske anlæg her i midtbyen. Blandt andet omkring torvet, hvor vi vil have synligt vand. Det vil vi også omkring skolen, hvor børnene skal lære noget om vands flow, fortæller Jens Dicksen.

Flere penge til landsdelen

Udover Nordenskov har følgende to projekter i det syd- og sønderjyske modtaget støtte fra landdistriktspuljen:

Kom hinanden ve’, Mobilitetsforeningen, Sønderborg, 440.500 kr.

Projektet vil samle, udvikle og teste eksisterende løsninger for grøn mobilitet og deleøkonomi i Sønderborg Kommunes landområder. Samtidig arbejdes med at udvide brugergruppen af grøn transport og sikre, at den grønne transportservice udbredes til alle landsbyer i hele kommunen.

Ankomst Hjarnø, 200.000 kr.

Projektet har til formål at indrette Hjarnø havnemole og højne ventefaciliteter og trafiksikkerheden på pladsen. Derudover skal der etableres en gangbro, der skal sikre gåendes sikkerhed, når de går fra borde. I dag går de mellem biler og cyklister.

15 forsøgsprojekter i landdistrikterne har fået tilsagn om i alt 5,2 millioner kroner i støtte til at fremme den grønne udvikling. Samtidig går 2,7 millioner kroner til i alt 11 projekter på de små øer til at understøtte erhvervsudvikling, bosætning og udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.

Erhvervsstyrelsen modtog i alt 101 ansøgninger fra hele landet, som tilsammen søgte om ca. 33 mio. kr.