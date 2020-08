45-årig mand fra Varde-egnen er anholdt i voldtægtssag

Fredag formiddag bliver en 45-årig mand fra Varde-egnen fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

Han er sigtet for at have begået voldtægt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

@anklagersjyl fremstiller kl. 11.00 en 45-årig mand fra Vejen-området i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, sigtet for voldtægt.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre #politidk #anklager — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 28, 2020

Politikredsens pressevagt uddyber, at manden blev anholdt torsdag eftermiddag klokken 14.45.

De nærmere omstændigheder omkring voldtægten kendes endnu ikke.

Den mødende anklager vil bede om, at grundlovsforhøret i Esbjerg holdes for lukkede døre. Hvis dommeren efterkommer ønsket, kan offentligheden ikke få indblik i mandens forklaring eller beviserne i sagen.