51-årig kendt skyldig i britisk millionarvings død i dansk sommerhus

En 51-årig mand er fredag ved en civil domstol i Manchester blevet kendt skyldig i at have forårsaget den britiske millionarving Paula Leesons død i et sommerhus i Sydvestjylland i 2017. Den 51-årige var gift med Leeson.

En formue, som ifølge BBC skønnes at være på 4,4 millioner pund (38,42 millioner kroner).

Dommeren, Richard Smith, slog fast, at den 51-årige havde holdt Leeson fast i armlås, mens han sænkede hende ned i en swimmingpool i sommerhuset, hvor hun druknede.

Druknede i sommerhus i Nørre Nebel

47-årige Paula Leeson druknede i en swimmingpool med lav dybde i et sommerhus i Nørre Nebel ved Varde, hvor millionarvingen og hendes mand var på sommerferie i juni 2017.

- I sin kerne er vores påstand, at Paula må have været bevidstløs, da hun ramte vandet, ellers ville hendes naturlige reaktion have været at rejse sig op for at redde sig selv, sagde familiens advokat Lesley Anderson ifølge BBC, da sagen begyndte ved High Court i Manchester i april i år.

TV 2 har forgæves kontaktet Lesley Anderson for at få en kommentar til dommen.

Paula Leesons familie anlagde en civil sag, efter det ikke var lykkedes anklagemyndigheden at få den 51-årig dømt for drab ved en straffesag.

Han stod i marts 2021 tiltalt for at have dræbt Paula Leeson ved retten i Manchester.

Syv hemmelige livsforsikringer

Manden er tidligere dømt for bedragerier mod kvinder, og han havde blandt andet tegnet syv hemmelige livsforsikringer på Paula Leeson.

Desuden var han i dyb personlig gæld, da hans kone druknede.

- Motivet for at drukne hende var det ældste og mest simple. Det var økonomisk, sagde anklager David McLachlan ved retssagen i 2021.