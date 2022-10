700 huse får overskudsvarme fra plastvirksomhed

Den nuværende fjernvarme kommer i dag primært fra det kulfyrede Esbjergværket og fra affaldsforbrændingen Energnist. Tiltaget er dermed et vigtigt skridt både i retning af en mere bæredygtig fjernvarme og i at reducere mængden af CO2, der udledes.



- For os er ingen produktion en god produktion, når det kommer til varme. Vi har en ambition om at undgå spild af ressourcer, og når vi udnytter andres varme frem for at producere det selv, er det win-win for både vores kunder og for miljøet, siger projektchef og konstitueret direktør i DIN Forsyning, Henrik Harborg Blicher.