72-årig mand slipper heldigt fra traktor-ulykke

En mand på 72 år var tirsdag eftermiddag ved at slå græs på sin havetraktor ved Kvong nord for Varde, da han faldt og fik traktoren over sig.

Manden blev i akutlægehelikopter fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, og hans tilstand blev tirsdag eftermiddag vurderet som kritisk.

Men den 72-årige slipper uden større skader, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag formiddag.

- Nu har vi fået oplyst her til morgen, at han er absolut i bedring, og at der kun er tale om mindre tilskadekomst, siger vagtchefen.