759 millioner kroner vundet i Blåvand: - Vi var helt rundt på gulvet

De ved ikke, hvem af dem, der har rakt den gyldne kupon over disken, men lørdagen har ikke været som det plejer, efter at det kom frem, at Eurojackpot kuponen med den største gevinst i Danmark hidtil er blevet købt her.

- Det er jo en kæmpe oplevelse for os vestjyder at få lov til at udlevere sådan en præmie. Vi var fuldstændig rundt på gulvet, da vi snakkede sammen her til morgen, og hvor er det dejligt, siger Brian Ørskov, der er købmand i Meny.

61 kroner

Vinderen havde lørdag formiddag endnu ikke meldt sig, men flere håbefulde kunder kiggede forbi for at se, om deres kupon kunne ombyttes til millioner.

- Vi har drømt om det hele natten. Vi købte begge en Eurojackpot her i går og tænkte 'bare det var os', lyder det fra Nina Christensen fra Fredericia.