759 millioner mangler ejer - Danske Spil efterlyser vinder

Line Bruun er derfor ikke bekymret for ikke at finde en vinder, for puljen blev først trukket fredag.

- Kigger man i reglerne for lotteri, så er fristen for at henvende sig på et år, og det vil den også være i det her tilfælde.

Der kan være flere årsager til, at en vinder ikke har meldt sig endnu. En kan naturligvis være, at kuponen ligger i et par bukser og ikke er blevet tjekket endnu.

- Det kan også være, at vinderen faktisk har set det, men lige skal sunde sig oven på nyheden, inden vedkommende henvender sig, siger Line Bruun.

Danske Spil gør selv en del for at fange vinderens opmærksomhed.

- Lørdag var vi i Blåvand for at pynte butikken op, så hvis vinderen kommer tilbage til butikken, minder det forhåbentlig vedkommende om at få tjekket kuponen.

- Derudover ønsker vi tillykke på alle vores skærme i de butikker, hvor vi forhandler, så vinderen også har mulighed for at blive mindet om det dér. Hvis ikke vi finder en vinder i løbet af nogle uger, kunne man også forestille sig, at vi kommer til at efterlyse via dagbladsannoncer, fortæller Line Bruun.

Det er Danske Spils erfaring, at det er danskere, der køber og vinder i lotterierne.

- Det er sjældent, vi ser, at det er udlændinge, der vinder, men det er muligt for alle at købe Eurojackpot i Danmark. Så der er selvfølgelig en sandsynlighed, siger Line Bruun.

Den heldige spiller - eller den heldige tipsklub - har vundet med vindertallene 1 - 11 - 17 - 19 - 33 og stjernetallene 3 og 7.

Helt præcist lyder gevinsten på 759.318.630 kroner. Det er den største gevinst, der har været på højkant i Danmark nogensinde.

En vinder kan altid vælge at være anonym i offentligheden. Det er en af de ting, som nybagte vindere kan få hjælp til af en millionærrådgiver, som Danske Spil tilbyder.