85-årige Egon fandt Mads' lig - troede først det var en plasticpose

Egon Schwarz har sejlet det meste af sit liv, og det er desværre ikke første gang, han finder en død person i vandet. Fundet i går sætter dog tankerne i gang.



- I går var der ikke noget, men i dag er jeg lidt påvirket af det, for man tænker jo på, hvis det var ens egen, siger han og fortsætter:



- Men jeg er glad for, at de er fri for at lede mere efter ham nu.

Obduktion peger foreløbigt ikke på en forbrydelse

Dykkere fra Søværnet har siden i går finkæmmet Varde Å, og eftersøgningen fortsætter lidt endnu.

- Vi fortsætter resten af dagen i dag med eftersøgningen i vandet for at se, om det kan give noget, siger Søren Rønnov, der er Vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.