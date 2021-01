Å gøres bredere - nu kommer den første af tre nye broer

Lilje bro den første af tre broer, som bliver udskiftet. Den nye Lilje bro sikrer, at der kan sejles med både kano og kajak på åen. Der laves også passage for mindre dyrevildt på begge sider af broen.



Den oprindelige Holme Å krydses af tre vejbroer, men broerne er ikke lange nok til den øgede vandmængde, som kommer, når åen får sin oprindelige bredde tilbage.

Lilje bro forventes at være færdig om et års tid. Udover Lilje bro skal Oved bro ved Kærgårdsvej og en privat bro ved et tidligere dambrug udskiftes..



Genopretningen af Holme Å forventes at være gennemført i 2023.