Afgørelse faldet i parkeringskonflikt ved Tirpitz

Det faldt dog ikke i god jord hos naboerne til museet, der endte med at klage over parkeringspladsen.

- Da højsæsonen begyndte, kunne vi hurtigt konstatere, at de manglende p-pladser til museets gæster resulterede i tilfældige parkeringer i området. Det skabte potentielt farlige situationer i trafikken, som den midlertidige p-plads har afhjulpet, udtaler Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Nu er der faldet en afgørelse i sagen. Parkeringspladsen får lov til at blive indtil udgangen af uge 33 som planlagt.

Kommunen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en permanent løsning, der skal tilgodese både trafiksikkerhed og parkeringsbehov i fremtiden.