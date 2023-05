Afskaffelse af helligdag skal skoler og kommuner selv betale

Fremover skal skolelærere i hele landet nemlig arbejde på den tidligere helligdag. Som kompensation modtager de en lønforhøjelse på 0,45 procent af deres årsløn. De penge skal den enkelte skole eller kommune finde selv.



Det betyder ifølge DR, at man for eksempel skal finde besparelser på omkring 120.000 kroner på Trane Skole og Børneby i Tistrup i Varde Kommune, fordi store bededag er afskaffet.



Her har man nemlig valgt, at det er op til den enkelte skole at finde pengene til lønudgifter. fortæller skoleleder Jan Wittrup til mediet.



- Selvfølgelig kommer det til at kunne mærkes. 120.000 kroner er mange penge, udtaler Jan Wittrup.

I Varde Kommune koster de ekstra lønudgifter samlet, hvad der svarer til 2,6 lærerstillinger.