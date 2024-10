Alvorlig mangel på lærlinge i hele Danmark - nyt fællesskab skal vende udviklingen

Det kalder altså på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, hvis danske virksomheder ikke skal komme til at mangle faglært arbejdskraft.

I Varde vil politikerne forsøge at vende den udvikling. Det sker samarbejde med erhvervsforeningen ProVarde. Lærlinge Lounge hedder initiativet. Otte arrangementer med biograftur - som i dag tirsdag - bowling, foredrag og meget andet. Formålet er, at lærlingene her skal møde hinanden og måske finde sig et par lærlinge-kammerater.

- Vi er i alt ni lærlinge på Arnbjerg pavillonen, så for os er det lidt lettere, men mange andre lærlinge er måske alene eller har kun en mere på deres arbejdsplads. Så er Lærlinge Lounge jo en god ide for at styrke det sociale sammenhold, siger hun.

50 lærlinge mødte op i dag i Varde Bio for at blive introduceret til Lærlinge Lounge. Og for at se en snigpremiere på den danske film De lydløse. Lidt mere forkælelse: En sandwich, en vand og en goodie bag.

Ønske-lærling

Mads Paulsen er tredje års lærling som automatiktekniker i Varde. Han er her alene, da hans lærlinge-kollega er på skole. Han er glad for Lærlinge Lounge fordi han kommer fra Børkop ved Vejle og er ret ny i Varde. Han synes, det er lidt svært at få venner her, men håber nu at få sig en ny kammerat. Han er klar til at blive boende i byen.

- Jeg håber, at jeg efter uddannelsen kan få et fast job på min arbejdsplads. Det er i hvert fald planen, siger han.

Og det er netop ønske-scenariet for politikerne. At initiativet fører til at flere lærlinge vil komme til Varde - og endnu bedre bosætte sig i byen som gode skatteborgere og stifte familie.

- Vi er meget bevidste om, at det bliver stadig sværere at få lærlinge. Det gælder for de fleste kommuner i Danmark, så med Lærling Lounge vil vi gerne markere os som landets bedste lærlingekommune, hvor de unge gerne kommer til, siger næstformand i udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Claus Brink, Venstre.