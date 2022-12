Ane har overtaget kommunens Instagram-profil - skal lokke unge familier ud af byerne

SOME-strategi

Som et led i den strategi forsøger man nu at udlåne kommunens Instagram-profil til unge. Det sker hver anden uge.

Ideen er, at de, der foretager denne take over (som det hedder på Instagram-sproget), skal til gengæld fortælle om det sted eller den by, de bor i. Det sker med fotos, videoer og små tekster.

- Det er helt klart, at vi gerne vil henvende os til de unge, der overvejer at vende snuden mod Varde kommune, og at vi derfor har valgt et mere ungt medie som Instagram, siger borgmester Mads Sørensen.