Anklager kræver mindst ti års fængsel for seksuel afpresning

Manden er tiltalt for at have presset piger helt ned til 11-årsalderen til at sende seksuelle billeder og videoer.



Han er også tiltalt for at have voldtaget en 16-årig pige i en skov, mens han bar maske og holdt hende fast under akten.

- Det er en ekstraordinær sag, vi står med. Dels fordi vi har så mange forurettede, dels på grund af karakteren af forholdene, sagde anklageren.

Største sag herhjemme

Politiet har døbt sagen "Operation Sextortion" - en sammentrækning af ordene "sex" og det engelske ord for afpresning "extortion".

Ifølge anklageren er det den hidtil største sag af sin art herhjemme.

Den 22-årige har ifølge det 84 sider lange anklageskrift kontaktet kvinderne via sociale medier som Yubo og Snapchat.

Han har ifølge anklagen formået at få dem til at sende seksuelle billeder af sig selv.