Annika Nielsen fra Varde har mistet både sin søster og siden sin mor til kræftsygdom. Her næsten 15 år efter fylder sorgen stadig, men den giver kræfter til at hjælpe med at 'knække' cancer.



Hvert år arrangerer hun eksempelvis en løbe-gå-tur rundt om Karlsgårde Sø, og ved den lejlighed i år samlede de 227 deltagere 55.000 kroner ind. Et beløb, som hun og hendes mand personligt afleverer i aftenens store Knæk Cancer-show i aften på TV 2.