Arbejdspladser vil tjekke coronapas efter kørekortsmodel

På tværs af landet melder både kommuner og private virksomheder klar til at tjekke coronapas hos deres medarbejdere.



Det gælder blandt andet i Varde Kommune.

Her træder et krav om coronapas i kraft for omkring 3.200 kommunalt ansatte i løbet af næste uge.

- I praksis betyder det, at vi laver en kørekortsmodel. Vi forventer, at folk har styr på det, og så kan der komme kontroller undervejs.

- Men som udgangspunkt skal det fungere på tillid, siger borgmester Erik Buhl (V).