Avler bekymret for sit kvæg efter formodet ulveangreb

Ifølge Miljøstyrelsen blev antallet af ulveangreb på husdyr fordoblet fra 16 til 32 mellem 2021 og 2022.

Derfor er diskussionen om at komme ulveangreb til livs nået til politikerne på Christiansborg. Miljøministeren rådgives af Det danske Vildtforvaltningsråd.

Rådet tæller organisationer som Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. De er blevet enige om 41 forslag til at forvalte ulve i Danmark i fremtiden.

Forslagene endte på miljøministerens bord for to et halvt år siden, men kun fire af forslagene er vedtaget. De vedtagende forslag vedrører gps-tracking, informationsmøder til borgere, opsætning af mobile ulvehegn samt muligheden for at låne en ulvetrailer, der indeholder redskaber til at holde rovdyret på afstand og redskaber til at aflevere dyr, som ulven har angrebet.

Et af forslagene fra Rådet, der ikke er vedtaget, handler om de to såkaldte ulvezoner i landet, hvor avlerne kan få støtte til at sikre sine dyr med for eksempel et ulvehegn, bliver udvidet, så de dækker hele landet.