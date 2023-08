Avler håber på flere tiltag mod ulveangreb

Fire forslag ud af 41 fra en to et halvt år gammel forvaltningsplan er blevet vedtaget, men det er ikke nok ifølge avleren.



I går blev Hans Otto Riggelsen fra Bredebro udsat for et formodet ulveangreb på ni af sine kreaturer. Nu frygter Torben Kousgaard for sine kvæg, som han har haft gående i to år, der allerede har mistet flere af sine får efter to ulveangreb i løbet af et år.

- Jeg håber virkelig, at forvaltningsplanen bliver vedtaget, så man kan gå ind og arbejde målrettet på, hvordan vi skal håndtere ulve i Danmark, siger Torben Kousgaard.