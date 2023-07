Badegæster ignorer kystlivredderes anbeflainger

Klokken kvart i ti fortalte kystlivredderne til Ritzau, at trods de røde flag samt en mundtlig anbefaling om at lade være, var der tre badende gæster på stranden.



- Lige nu, når de hopper i, kan de hurtigt blive overrasket over, hvor langt de er drevet på kort tid. Godt nok ned af stranden, men de kan risikere at mødes med et revlehul, der kan trække dem ud.

- Med den sydvestenvind, vi oplever, og som er rigtig stærk i dag, så er revlehullerne endnu stærkere. Når der kommer så meget vand ind, skal vandet også ud igen, siger Line Andersen.