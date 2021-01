Børnehavebørn har det bedre under corona-krisen

Det har været godt.



- Vi kan tydeligt mærke, at mange af børnene blomstrer op i de små faste grupper, siger pædagog Fie Elleskov Møller fra Esbjerg Børnegård.

Mere nærvær

Det kommer slet ikke bag på Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, programleder for dagtilbud ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Hun siger:



- Vi kan se, at det er blevet mere tydeligt, hvilken gruppe af børn de voksne har ansvar for. Når de kun må være sammen med en mindre gruppe, så giver det bedre mulighed for at føle, at man er i kontakt med børnene og får et større overblik og indblik i, hvad børnene går og tumler med. Det giver mere nærvær.