Bomberyddere tilkaldt - "mine" var en fuser

Lørdag eftermiddag var politiets bomberyddere i aktion på stranden ved Blåvand, efter at en strandgæst klokken 14:32 havde meddelt Syd- og Sønderjyllands Politi om, at der muligvis lå en mine på stranden.

Derfor undersøgte politiet genstanden og tilkaldte assistance, da genstanden for dem også lignede en mine.

Det viste sig dog at være noget af en fuser, eftersom bomberydderne senere på dagen kunne konstatere, at der var tale om et stykke "ufarligt affald", som det hedder i døgnrapporten.

Selvom der i virkeligheden kun var tale om et stykke plastik, så agerede strandgæsten på den helt rigtige måde, skrev vagtchefen på Twitter.

Det er også yderst sjældent, at bomberydderne kommer ud for en sådan opgave og endnu sjældnere, at der faktisk er tale om en mine, fortæller Henrik Sønderskov, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.