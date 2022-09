Borgere i Vejers vågnede op til protestskilte - nu har gruppe taget skylden

- Det er os, som har sat skiltene op. Det er det samme, der sker op og ned langs kysten på Fanø, Ringkøbing og Søndervig. Overalt bliver der bygget, og det er vi imod, fortæller Bodil Sommer fra Facebook-gruppens admin-gruppe og fortsætter:



- Vi synes, at det er synd, at politikerne har så travlt med at bygge overalt langs kysten. Vejers kan jo ikke udvides så meget på grund af det militære øvelsesområde omkring byen. Derfor er det en lille perle, og det skal man ikke ødelægge ved at bygge så meget og så højt, siger Bodil Sommer.

Vejers Strandhotel ligger 100 meter fra stranden.

Den 23. september startede en høringsfase, der løber indtil den 24. oktober.

Den 10.oktober er der debatmøde på Danhostel i Oksbøl, og det begynder klokken 17.00.