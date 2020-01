Borgere sætter en stopper for natlige indbrud

Det var en sur nat for indbrudstyve i Hodde og Aabenraa. Begge steder blev de nemlig mødt af vågne og snarrådige borgere, der var med til at sætte en stopper for indbrud.

Tæt på klokken halv tre onsdag nat var en lokal Hodde-borger ude at gå tur. Han undrede sig over en parkeret bil, han ikke kendte, og samtidig kunne han se skær fra lommelygter i den lokale kro.

- Borgeren lagde jo mærke til ting, som skilte sig ud fra det normale og kontaktede så os. Vi sendte et par patruljebiler til Hodde Kro og fangede tre unge mænd på fersk gerning. De var faktisk på vej ud af kroen med pengekassen mellem hænderne, fortæller vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Trekløveret blev anholdt og skal i grundlovsforhør senere torsdag. Der er tale om to 18-årige fra Haderslev samt en 22-årig mand fra Vejle.

Kvinde forhindrer guldsmedekup

Lidt senere på natten var den gal i Storegade i Aabenraa. Her var to mænd ved 03-tiden i fuld sving med at knuse en rude i en guldsmedebutik. Det opdagede en yngre lokal kvinde, der besluttede sig for at råbe de to mænd an. Det skræmte dem så meget, at de valgte at opgive indbruddet. Mændene flygtede fra stedet i retning mod kirken.

- De to indbrudstyve vidste i hver fald, at en kvindes vrede skal man ikke spøge med. Så de valgte at flygte. Stor ros til kvinden. Det er rigtig godt gået, siger vagtchefen.

De to mænd er stadig på fri fod. Den ene var iført en orange jakke, den anden en mørk jakke. Eventuelle oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.