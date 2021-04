Borgmestre i populære turistkommuner ser gerne åbning for udenlandske turister

Danskerne redder ikke sæsonen

Ifølge Vardes borgmester har de i kommunen en omsætning på 4 milliarder kroner indenfor turistområdet. Et beløb i den størrelsen kan de danske turister ikke stå for alene, hvis udenlandske gæster ikke får lov at komme på ferie i Danmark.

- Vi er glade for de danske turister. Men jeg tror omkring 70-75 procent af gæsterne i feriehuse i en normal sæson er udlændinge, og lang de fleste er tyskere. Det samme gælder for camping, hvor over halvdelen er udenlandske gæster, siger Erik Buhl.

Derfor har kommunen behov for, at der åbnes op, mener han.

- Det er jo kun lige, når danskerne har ferie, at tallene ser fine ud. Der er sådan en historie om, at danske turister kan redde det. Det kan de ikke. Det er slet ikke aktuelt, siger han.



I Tønder Kommune frygter borgmester Henrik Frandsen for, at man kommer til at ende i en situation, hvor tyskerne allerede har booket ferie et andet sted, mens Europa bliver åbnet op for danskerne til sommer.

- Det er et spørgsmål om at redde sommerferiesæsonen, at vi får lavet en plan. Når vi først åbner, så tager danskerne for eksempel til Mallorca, og så er der jo ikke mange bookninger fra deres side. Der har vi brug for tyske turister, og de skal vide det snart, så de kan booke deres ferie i Danmark, siger han.

Regeringen har indkaldt partierne bage genåbningsaftalen til drøftelser om håndteringen af rejsevejledninger og vaccinepas tirsdag efter påske.

Sundheden er det vigtigste

I Sønderborg Kommune har de normalt også mange udenlandske gæster, men her forholder den socialdemokratiske borgmester, Erik Lauritzen, sig således:

- Hvis det kan håndteres og vores sundhedsmyndigheder mener, det er forsvarligt, så ok. Jeg har ikke den kompetence, der skal til for at vurdere det, skriver han i en SMS til redaktionen og tilføjer:

- Jeg vil også gerne have gang i turistbranchen, men sundhedssikkerheden er det vigtigste, afslutter han.

Hans partifælle i regeringen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jesper Petersen, har i et skriftligt svar skrevet til TV 2:

Med den brede politiske rammeaftale om genåbning af Danmark, blev rejserestriktionerne forlænget til den 20. april.

Hvordan vi håndterer rejserestriktionerne, herunder anvender vaccinepas, i den videre kontrollerede genåbning af Danmark, vil regeringen diskutere med partierne bag genåbningsaftalen. Der er indkaldt til drøftelser om dette allerede på tirsdag.

Turisterhvervene er hårdt ramt af pandemiens konsekvenser, og regeringen har stor forståelse for ønsket om mere lempelige rejserestriktioner. Vi skal samtidig sørge for ikke at importere smitte og virusmutationer udefra.

Der er også en europæisk dimension her. Der er forhandlinger i EU om et fælles certifikat, som kan muliggøre rejser. Hvor man som borger kan dokumentere sin vaccination, og hvor der bliver en praktisk og troværdig måde at kunne føre kontrol. Regeringen presser på for, at den fælles EU-løsning bliver klar inden sommer og højsæsonen for turisme.