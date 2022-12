Byggeripris til museum i Oksbøl

- Det er en stor ære, og det viser, at hvis man gør sig umage, så får man også noget ud af det, fortæller Claus Kjeld Jensen, direktør for Varde Museerne.

Prisen gives for den betydning en bygning har for det omgivende samfund. Der er ingen penge, men stor ære i prisen, og æren gælder høj og lav, der har været med, fra murerne til arkitekterne.

Prisen er indstiftet af branchemagasinet, Dansk Byggeri i 1998, og det er topfolk i byggebranchen, der kårer vinderne.

Museet flugt fortæller om den lejr ved Varde, der fra 1945 til 1949 var hjem for 35.000 tyske flygtninge og de efterfølgende flygtningestrømme.