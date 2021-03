Byrådsmedlem stopper: - Det er spildte kræfter

Borgmester er ikke enig

Venstremanden for bordenden i byrådsalen kan dog ikke genkende det billede, som Jan Lings tegner. Borgmester Erik Buhl synes, at samarbejdet fungerer godt.

- VI har lige lavet budgetforlig og andre store aftaler henover midten. Netop i det daglige udvalgsarbejde tror jeg, at langt de fleste byrådsmedlemmer oplever, at der er mulighed for, at man kan komme til orde.

Alligevel giver udmeldingen fra kollagen stof til eftertanke.

- Det gør det altid, når jeg sidder som chef for byrådet, og jeg tænker på, om vi kunne have gjort noget anderledes. Men jeg synes, faktisk at vi har haft en rigtig god dialog, men jeg har også respekt for det, hvis man synes, man bruger for meget tid på noget, man får for lidt ud af, siger Erik Buhl, Venstre, og tilføjer:

- Jeg synes, at vi har fat i den rigtige ende her, men respekt for, at Jan har en anden holdning.