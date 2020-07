Carpark North spiller i Alex' have: - Det er surrealistisk!

Grøn Koncert er aflyst i år, men i stedet flytter Grønnere Grøn i dag musikken hjem til danskerne i form af store livenavne som Mads Langer, Phlake, Medina og Carpark North.

Målet er at skabe Danmarks største havefest under overskriften ’Grønnere Grøn’.

Den seneste tid har danskere landet over kunnet melde sig som vært for en af dagens koncerter, hvor mere end 100 artister har sagt ja til at spille rundt i det danske sommerland.

Det er jo på en måde surrealistisk, at de kommer hjem i min have. Den bliver altså svær at toppe til næste års havefest. Alex Andersen, selvstændig, Varde

Én af de haver, der får besøg senere i dag, tilhører Alex Andersen i Varde. Her kommer Carpark North forbi og spiller en koncert mellem klokken 21 og 22.

- Det er jo på en måde surrealistisk, at de kommer hjem i min have. Den bliver altså svær at toppe til næste års havefest, siger Alex Andersen.

Mini-grøn Koncert

En af de stærkeste traditioner omkring Grøn Koncert er, at man samles hjemme hos hinanden for at hygge sig, inden man i fællesskab drager ud på koncertpladsen.

Læs også Grøn rykker ud i haverne - Muskelsvindfonden mister millioner

Selvom Grøn Koncert er aflyst, føres traditionen dog videre i år hos Alex Andersen. Her har de, allerede inden der var tale om Carpark North, planlagt en festivallignende havefest med livemusik og madboder.

- Nu bliver det en slags mini-grøn, vi holder, siger Alex Andersen og tilføjer, at Carpark North egentligt skulle have spillet til Varde Open Air i dag, hvis ikke også dét var blevet aflyst.

Glæder sig til at overraske vennerne

I haven i Varde er 40 venner inviteret til klokken 12. Kun en håndfuld ved, at Carpark North lægger vejen forbi haven, så Alex Andersen glæder sig til at overraske de resterende gæster.

- De fleste vil nok tænke: Hold da kæft! For en koncert med Carpark North hjemme i haven havde de fleste nok ikke lige regnet med, siger han.