Charterferie var ikke dem – nu har de været på en anden ferieform i 20 år

Maria Hansen og Mads Poulsen fra Hjordkær er i sommerhus for 20. år i træk, og én tur er ikke nok. I deres tre uger lange ferie er familien gerne afsted to gange i to forskellige sommerhuse.

Fireårige Kaya Poulsen viser strandskaller i alverdens farver frem. De er blevet pyntet med tusch, efter hun fandt dem på stranden ved Blåvand, hvor familien i denne uge er på sommerferie. Imens hun fortæller om skallerne, okser hendes to brødre - Viktor på 12 og Sigurd på 9 år - rundt på græsplænen som Ronaldo og Messi. Det er netop det her scenarie, som familien elsker ved at holde ferie i et sommerhus – at slappe af, være sammen og gøre lige nøjagtig dét, de har lyst til.

- Vi har aldrig faste planer. Vi kigger altid på dagsformen og vejret, og gør så det, der er stemning for, fortæller Maria Hansen, der er mor til de tre. Og de er ikke de eneste, der foretrækker den ferieform. Ifølge Danmarks Statistik bestilte 12 procent flere danskere overnatninger i danske sommerhuse sidste år end i 2019.

Kaya Poulsen viser de strandskaller, hun har fundet og malet. Foto: Christina Hoffmann-Møller

Sommerhus frem for charter Inden Maria Hansen og Mads Poulsen fik børn, prøvede de at tage på charterferie til Tyrkiet. Men hvor mange danskere elsker at tage til de sydlige himmelstrøg, var det ikke noget for det sønderjyske par. - Jeg synes ikke, at man kunne slappe rigtig af. Der var for varmt og for mange mennesker. Det var ikke noget for mig, fortæller Maria Hansen.

Siden har parret været i sommerhus hvert år - og gerne to gange i deres tre ugers lange ferie. I denne sommer har familien først været en uge i sommerhus ved Båring Strand på Fyn og altså nu en uge i Blåvand.

Sigurd (tv) og Viktor (th) spiller også gerne fodbold i deres sommerferie. Foto: Christina Hoffmann-Møller

Vejret er aldrig helt skidt Solen står højt på himlen denne augustdag i Blåvand, men det danske sommervejr kan som bekendt vise sig fra mere regnfulde sider. Det har dog ikke betydning for familien. - Jeg tror aldrig, at vi har haft en ferie med dårligt vejr alle dage, og ellers har vi regntøj med, siger Mads Poulsen. Inden ferien forbereder familien sig på, hvad der er at se og gøre i området både inde og ude. Mads Poulsen går således på jagt på turistbureauernes hjemmesider og melder sig ind i diverse Facebook-grupper for at finde inspiration.

Sommerhuset ved Blåvand har en stor have og er omkranset af træer. Foto: Christina Hoffmann-Møller