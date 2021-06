Coronatest: Vestkysten gør klar til at teste turister

- Vores gæster har brug for at blive testet undervejs på ferien, hvis de vil have adgang til mad, kultur og aktiviteter i området. Vi er glade for, at vi pludselig fik en oplagt mulighed for at hjælpe både gæsterne og det øvrige erhvervsliv i området, siger Jens-Jacob Dall Vig fra Esmark Feriehusudlejning i en pressemeddelelse.



I Blåvand arbejder Varde Kommune på at opgradere den nuværende løsning i Medborgerhuset, så byen kan imødekomme det stigende behov for tests i højsæsonen.



Varde Kommune er Danmarks største feriekommune uden for København med 4,5 millioner overnatninger i 2020.