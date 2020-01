Den lille havskildpadde svømmede måske forkert ved Azorerne og endte ved en fejl i Blåvand

Havskildpadden, som torsdag middag blev fundet på stranden ved Blåvand af to tyske turister, er højst sandsynligt svømmet forkert på sin vej fra Floridas kyst til Azorerne, vurderer en dyrlæge på den Blå Planet.

- Vi har haft en havskildpadde af arten uægte karetteskildpadde før her i Danmark, Lucky, som også blev fundet på vestkysten i 1999, og her afslørede en dna-test, at den oprindeligt kom fra Florida, hvorfra alle havskildpaddeunger svømmer til Azorerne for at vokse sig store og kønsmodne, når de er klækkede, fortæller dyrlæge Kasper Jørgensen.

Når hverken Lucky, der blev fundet i 1999 og sat ud i havet ved Azorerne igen i 2004, eller den lille skildpadde er endt på Azorerne, men i stedet på en strand i Danmark mere end 3000 kilometer nord på skyldes det, de er svømmet forkert.

- De har simpelthen taget fejl af vand- og strømforhold ved Azorerne i Atlanterhavet og taget mod nord i stedet for syd, fortæller Kasper Jørgensen. Han regner det for meget sansynligt, at det er samme skæbne, der er overgået den lille skildpadde, der blev fundet i går.

Der er kun fundet i alt seks levende havskildpadder i Danmark. Tre af dem er af arten uægte karettehavskildpadde, som den fundet i går. De tre andre har været læderskildpadder.

Den næste måned er kritisk

Den lille uægte karetteskildpadde, der blev fundet i går, vejer kun to kilo, og havde det efter omstændighederne godt, da den blev fundet i strandkanten i går. Men den var stærkt afkølet, og det kan være kritisk for dens overlevelse, fortæller dyrlægen ved Den Blå Planet efter den uægte karetteskildpadde har været i hans varetægt siden torsdag aften.

- Den var kun to grader varm, og det er altså livstruende lavt for sådan en lille havskildpadde, der er vant til at svømme i 23 - 26 grader varmt vand. Så nu er det afgørende, vi over det næste døgn langsomt varmer den op, og så må vi håbe, der ikke kommer infektioner som lungebetændele til, siger Den Blå Planets dyrlæge.

Havskildpadden bor nu i et bassin hos Den Blå Planet i København, som i forvejen huser en anden artsfælle, som dog er en del tungere end den lille to kilo tunge skildpadde fra Blåvand. Den vejer omkring 60 kilo, og på sigt er det meningen, de to skildpadder skal opholde sig i samme kæmpetank Oceanet.