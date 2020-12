Der er coronatyst i ferielandet

Tyskland er lukket og slukket

Den 16. december coronaslukkede kansler Angela Merkel hele Tyskland. Butikkerne holder lukket indtil 10. januar, og tyskerne anbefales ikke at rejse nogen steder. Bliv hjemme.

Det kan mærkes på Vestkysten.

- lige nu har vi mistet 80 procent af jule- og nytårsudlejningen, siger bureauchef Lars Ravnshøj hos Købmand Hansen Feriehusudlejning i Henne.

- Og vi oplever samtidigt en stor stilstand i nye bookinger for hele 2021. Normalt vil tyskerne her i december være i fuld gang med at booke deres ”frühlings und osterne urlaub”. Man holder vejret og venter, siger Lars Ravnholt.

Samme tomme billede

Hos en anden stor feriehusudlejer, Sol og Strand, ser administrerende direktør, Per Dam, ind i det samme tomme udlejningsbillede:

- Det har store konsekvenser for os. De tyske gæster udgør langt størstedelen af gæsterne i danske sommerhuse. Ved jul og nytår er hele 85 procent af vores gæster fra Tyskland, og fraværet af dem har ikke alene stor betydning for Sol og Strand, men i særdeleshed også for hele kystturismen, da to tredjedele af feriehusgæsternes forbrug går til lokalt forbrug, siger Per Dam.

Det er en bet lige nu

Samme tomme billede ser også direktør hos Esmark, John Brügmann:

- Det er bestemt en bet lige nu. Vi har aflyst 18.000 rejser hen over året, det svarer til 100.000 mennesker, det er godt nok rigtig ærgerligt, men vi skal være tålmodige, så kommer gæsterne igen, siger Esmarkdirektøren.

Alle udlejerne har forståelse for, at myndighederne tager de nødvendige forholdsregler for at nedbringe smittetrykket, det er i alles interesse, siger de, men de appellerer til, at der snarest indføres regionale rejsevejledninger, så gæster fra Slesvig-Holsten med en negativ smittetest kan krydse grænsen.

Det haster

- Det haster meget med at få gang i hjulene igen i kystturismen, der er så vigtig for hele Danmark. Vi skal huske, at hele feriehusbranchen årligt står for mere end halvdelen af alle udenlandske overnatninger i Danmark, siger administrerende direktør, Per Dam, Sol og Strand.

I følge Carlos Villaro Lassen, adm. direktør, Feriehusudlejernes brancheforening, bør det ikke være et problem med gæster fra Slesvig-Holsten med en negativ covid-19-test.

- De kører i bil hjemmefra, og de isolerer sig i et sommerhus her hos os, siger han.