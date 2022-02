Døde mallemukker langs Vestkysten efterlyses

Forveksler plastik med føde

Mallemukken er ifølge forskerne en havfugl, der er særligt følsom overfor plastikforurening i havet. Deres føde består hovedsageligt af småfisk, krebsdyr og blæksprutter, som de samler op fra havoverfladen. Plastik i vandoverfladen forveksles med føde og ender derfor i fuglenes mavesæk. Plastik ophobes efterfølgende i mavesækken, hvor det ikke kan udskilles.

Det betyder, at mallemukkerne er en god indikator for at undersøge for plastikforurening i havet.