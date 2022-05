Dronningen indvier vestjysk museum

Snart bliver Syd- og Sønderjylland et museum rigere. Den 25. juni bliver museet FLUGT i Oksbøl officielt indviet.

Den officielle indvielse står H.M. Dronningen og Tysklands vicekansler, Robert Habeck, for. Her får de også selskab af Tysklands minister for internationale kulturspørgsmål, Katja Keul. Endelig vil også integrationsminister Kaare Dybvad Bek og indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen deltage i indvielsen.

- Dronningens, vicekanslerens og ministrenes deltagelse i åbningen er en cadeau til projektet og understreger den stærke dansk-tyske relation, siger Claus Kjeld Jensen, direktør for Vardemuseerne i en pressemeddelelse.

Den dansk-tyske relation har også betydet, at den tyske stat og delstaten Slesvig-Holsten har støttet opførelsen af museet med 11 millioner kroner.