Dronningen overværer nyt dansk-tysk samarbejde

Prominent besøg

Samarbejdet mellem de to museer har tiltrukket stor opmærksomhed i begge lande.

Derfor var dronningen, kronprinsen, den tyske forbundspræsident og landenes udenrigsministre også tilstede ved selve underskrivelsen af aftalen.

Og det er ikke kun i Danmark, at man er begejstret for et dansk flygtningemuseum. Det vidner de ti millioner kroner, Flugt fik tildelt fra den tyske stat for godt tre år siden, om.

På den baggrund kommer det næppe som nogen stor overraskelse, at det netop er et tysk samarbejde, Flugt skal have op at stå. Et dansk-tysk kultursamarbejde er nemlig vigtigt, fortæller Claus Kjeld Jensen.