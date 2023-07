Druknet landsby dukker op igen - foreløbig kun på en computerskærm

Retsbøgerne indeholder en polyfoni af slagsmål fra de mange bæverdinger i fiskerbyen, smugleri, og forsøg på at slippe for salttolden, som fiskerne skulle betale for at få lov til at bruge stranden. Og meget andet. ( I Tirpitz kan man købe bogen 'Den skjulte Vestkyst' af Stina Troldtoft Andresen, der er fyldt den slags historier)

Kysten så helt anderledes ud før den dag. Langli var spidsen af en halvø, og Skallingen kom først til, da sedimenterne satte sig efter stormfloden. Men under Skallingens sand ligger resterne af Sønderside.

- Vi ledte efter landsbyen i midten af 1990'erne og fandt da også et hus, som vi kaldte Skrædderens Hus. Ironisk nok blev det arbejde standset af endnu en stormflod, fortæller Lene B. Frandsen, museumsinspektør ved Vardemuseerne.