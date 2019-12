Nu kan du være med til at betale for flygtningemuseum

I 2021 er det meningen, at flygtningemuseet Flugt i Oksbøl skal stå klar til at modtage gæster.

Vi oplever en meget stor interesse fra private mennesker - både danskere og tyskere - som ønsker at hjælpe med at finde pengene, og det får de mulighed for nu med crowdfunding. Claus Kjeld Jensen, museumsdirektør, Varde Museerne

Museet koster 100 millioner kroner, og der mangler stadig 50 millioner kroner, før museet er en realitet, og nogle af disse penge skal nu findes via private donationer - såkaldt crowdfunding.

- Vi oplever en meget stor interesse fra private mennesker - både danskere og tyskere - som ønsker at hjælpe med at finde pengene, og det får de mulighed for nu med crowdfunding, siger Claus Kjeld Jensen, museumsdirektør, Varde Museerne.

- Udover at indsamle penge, så har crowdfunding også det formål at finde nogle mennesker, der føler medejerskab til hele projektet, siger Claus Kjeld Jensen.

Museet skal fortælle 250.000 flygtninge-historier

Museet, der er tegnet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels for Varde Museerne, skal fortælle historien om den enorme flygtningelejr, der lå lige uden for byen i årerne lige efter anden verdenskrig, hvor omkring 250.000 tyske flygtninge boede og i en periode gjorde Oksbøl til Danmarks femte største by.

Den tyske Forbundsdag gav i november 1,3 millioner euro - knapt 10 millioner kroner - til museumsbyggeriet, og med crowdfunding kan også private tyske borgere deltage i finansieringen af flygtningemuseet.

Museet forsøger via crowdfundingkampagnen at rejse 500.000 kroner.

Alle personer, der har doneret penge, vil blive nævnt på en takkevæg, når museet står efter planen står færdigt i efterået 2021.