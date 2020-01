Dyrepasser i ekstase over ”megasjælden” havskildpadde

Skildpadden her blev fundet ved Blåvand i dag. Foto: Sofie Dupon, TV SYD

Det sker yderst sjældent, at en havskildpadde lægger vejen forbi de kolde, danske have, men i dag blev der fundet en mindre havskildpadde, der var skyllet op på vestkysten ud for Blåvand.

- To tyske turister så skildpadden kæmpe for at komme ud i vandet igen, fordi den hele tiden blev skyllet op af bølgerne, fortæller dyrepasser ved Blåvand Zoo, Kathrine Sørensen.

Skildpadden var meget medtaget, og derfor valgte turisterne at tage den med til Blåvand Zoo, hvor dyrepasserne fik den i noget vand og begyndte at pleje den. Efter at være kommet i dyrepassernes hænder har skildpadden det bedre.

Læs også Ulve, pumaer og storke: De 10 mest læste artikler på TV SYD i 2019

- De er megasjældne i Danmark, så jeg er helt vildt taknemmelig for at være med til at redde den. Det er en helt vild oplevelse, siger Kathrine Sørensen.

Skildpadden her blev fundet ved Blåvand i dag. Foto: Sofie Dupont

Skildpadden får nyt hjem

Hos Blåvand Zoo mener man, at skildpadden er af arten karettehavskildpadde.

Her er man dog kun vant til landskildpadder og ikke de sjældne havskildpadder. Derfor ringede man til Den Blå Planet for at få assistance, og nu skal skildpadden flyttes til det københavnske akvarium. Den Blå Planet er det eneste sted i Danmark, hvor der er havskildpadder.

Læs også Fem meter lang haj set ud for Esbjerg

- Vi er spændte på, om der sker en bedring, og om den kan klare sig, når Den Blå Planet overtager den. Den virker frisk nu, så jeg tror, chancerne er ok, siger Kathrine Sørensen.

Skildpadden er blevet passet hos Blåvand Zoo, siden den blev fundet ved 13-tiden i dag. Foto: Sofie Dupont