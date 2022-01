Efter 16 dage i nødberedskab på plejehjem smed han murerskeen og vil nu være SOSU'er

Ros til 'æ knajter'

Erna Hansen er en af beboerne på ældrecentret. Da hun bliver spurgt til de tre mænd, lyser hendes øjne op og så kommer den drillende tone frem.



- Æ knajter, siger hun og griner.

Hun fortsætter sit drilleri:

- Det var som om de ikke var blevet voksne endnu.

Borgmester er glad

Og så begynder hun at fortælle om "den dag da....". Mændene har tydeligvis slået en tone an, der har vækket hendes humor.

Historien om de tre midaldrende mænd er også kommet ind på borgmesterkontoret.

- Vi har med det her fået øjnene op for, at vi skal tænke endnu mere i utraditionelle baner for at klare den udfordring, vi har og får med manglende SOSU-assistenter. Men det er godt at se, at der kan komme noget så godt, som det her, ud af corona-krisen, siger borgmester i Varde Kommune, Mads Sørensen, Venstre.