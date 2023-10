Efter 22 år er argentiner vendt tilbage med kunst og farver

Et værk i fællesskab med elever

40 elever fra skolen har hjulpet med at udføre værket på væggene i gymnasiets musikhus. En af dem er Alizee Langer, der har hjulpet med at farvelægge kunstværket.

- Jeg kan godt lide at male, så det er interessant at hjælpe Gonzalo. Det er sjovt at male ting, som måske ikke giver mening for alle. Processen med at arbejde hårdt og til sidst se et smukt værk, det er spændende, fortæller hun.

Det er Sydbank Fonden, der har støttet Varde Gymnasium og Gonzalo Duport med 30.000 kr. til flybillet og ophold. Det bliver til et 14 meter langt værk, som officielt har fernisering den 1. november.

- Det har været kæmpe oplevelse at lære nye unge mennesker at kende, at forstå hvordan de har det i dag, og hvordan de tænker, fortæller Gonzalo Duport.

Han håber, at værket fremover skaber glæde.

- De skal føle glæde, de skal se de stærke farver. Det virker som en slags positiv psykologi, siger han.