Efter giftig brand - det kan tage to til tre måneder før Søren Andersen og hans naboer igen kan bevæge sig frit

To til tre måneders oprydning

Men der var ingen konkrete svar og Søren Andersen og hans naboer skal væbne sig med tålmodighed. For kommunes folk havde endnu ingen konkrete oplysninger om, hvor meget forurening, det drejer sig om. Desuden forudser de, at det kan tage lang tid, før der er helt ryddet op. Det siger Karl Grundahl, der er chef for Erhverv og Affald i Billund Kommune.



- Vi har svaret på de første prøver i begyndelsen af næste uge. Men det er ret omfattende det her, så det tager tid, før vi har alle svar. Men vi skal regne med her ligger måske en omfattende forurening.

Ind til videre skal beboerne, der bor i den røde zone tage en række forholdsregler, hvor de skal begrænse udendørs ophold mest muligt. De skal ikke opholde sig ude i haven eller på steder omkring deres boliger af hensyn til asbestfaren, indtil Billund Kommune får et overblik over omfanget af forurening, samt at asbeststøvet bliver fjernet.