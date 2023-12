Efter kun ti måneder lukker diskotek med sidste fest nytårsaften

For få unge går i byen i Varde. Det gør det svært at drive et diskotek i byen.

- Det kan ganske enkelt ikke hænge sammen økonomisk. Der er for mange stille weekender, fortæller Rolf Langholm Jespersen, der ejer diskoteket Mado i Varde.

Derfor har han nu besluttet at lukke diskoteket ved årets udgang.

- Det har ikke været en sjov beslutning at tage, men når man bliver ved med at tage penge med på arbejde, så kommer det lidt af sig selv, siger Rolf Langholm Jespersen.