Efter ulvebesøg i boligkvarter: Minister vil kigge på definition af problemulve

Dispensation til regulering af ulv kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse. Begrundelsen for dispensation kan bl.a. være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på besætning og andre former for ejendom.

Miljøstyrelsen foretager sammen med Naturstyrelsens ulvekonsulent en vurdering i det enkelte konkrete tilfælde og afgør, om der tale om en problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig.

Bortset fra de situationer, hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal man altid først forsøge at afværge de skader, ulven eventuelt kan forårsage, på mindre vidtgående måder. Det kan f.eks. være ved at skræmme ulven bort eller ved at hegne med ulvesikrede hegn, der hvor en ulv tager husdyr.

I dag er der fire typer ulveadfærd, der kan medføre, at en ulv karakteriseres 'problemulv'.

Ulve, der mangler instinktiv skyhed overfor mennesker

Ulve, der har specialiseret sig i husdyr som byttedyr og ulve, der angriberhusdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger. Det vil sige mere end én episode, som involverer samme individ

Ulve, der angriber hunde

Ulve, der er til fare for menneskers sikkerhed

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø