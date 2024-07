Efter voldsom teaterulykke vender bedstemor og børnebørn tilbage

Af Caroline Kristensen Udgivet 2. jul

Søndagens voldsomme ulykke har gjort et stort indtryk på Bodil Walmod-Larsen og børnebørnene.

I dag tager Bodil Walmod-Larsen og børnebørnene revanche. Søndag eftermiddag var de til Varde Sommerspil, hvor en kæmpe gren faldt ned over publikumsområdet midt under forestillingen. Den fem tons tunge gren udgjorde en alvorlig fare for publikum, men ingen kom heldigvis til skade. Siden da har der været lukket for publikum ved friluftsscenen, men i aften kan de igen komme ind og se forestillingen ’Baronessen fra Benzintanken’.

- Det er vigtigt for os at komme afsted og se forestillingen færdig. Det er ligesom hvis man har set en trafikulykke, så skal man også sørge for at komme ud og køre igen. Også selvom det er angstprovokerende, siger Bodil. Bodil Walmod-Larsen er i sommerhus i Arrild med sine fire børnebørn i alderen 7-14 år. Til daglig er hun sygeplejerske og arbejder på vagtcentralen ved 112 i Region Hovedstaden, derfor er hun også vant til at begå sig i krisesituationer.

- Vi har snakket meget de sidste par dage. Særligt de ældste børn har været bekymret for, hvis der nu skulle ske mig noget, for så ville de være langt væk hjemmefra og fra deres forældre. De små har mere været bange for, hvis der skulle falde en gren mere ned, siger Bodil.

De yngste i børneflokken blev også kede af det, da ulykken skete, men sammen som familie har de brugt oplevelsen til at få snakket om, hvordan ulykker sker, og hvorfor det er naturligt, at man bliver ked af det.

Derfor har Bodil og børnebørnene heller ikke takket ja til tilbuddet om krisehjælp. Det har kun otte blandt de 1.700 gæster. - Men det er et godt tilbud, hvis man ikke har nogle at snakke med om det, der er sket. Så derfor synes jeg, at det er en meget god ide, at man tilbyder det til os alle, siger Bodil.

Dagen i dag står på svømmehallen, steg flæsk og persillesovs og så en tur til Varde Sommerspil.