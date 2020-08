Efterskole fordobler elevtal: - Det betyder alt

På mange af landets efterskoler er i dag søndag begyndelsen på et nyt skoleår, og hos Kvie Sø Efterskole har forstander Lars Lærkesen Holm fundet det store smil frem.

- Det er en fantastisk dag, siger han til TV SYD.

Begejstringen var ikke til at tage fejl af, og det skyldes, at efterskolen bød 61 nye og gamle elever velkommen til endnu et skoleår.

Matche elever bedre

For nogle lyder 61 elever ikke af meget, men hos Lars Lærkesen Holm kan det siges kort:

Det betyder alt Lars Lærkesen Holm, forstander, Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole åbnede dørene for sit første elevhold sidste år, og det var kun lige på et hængende hår, at skolens åbning blev en realitet. Sidste års elevhold afsluttede med 34 elever. 30 af dem mødte op i dag, mens 31 nye ansigter også skal have sin daglige gang på efterskolen, som er for unge med særlige læringsvanskeligheder.

Det markant højere elevtal giver skolen flere muligheder for at udvide deres tilbud til elevholdet.

- Vi kan matche eleverne bedre med hinanden, når vi er så mange. De unge kan lettere finde nogen, der ligner dem selv, og så kan vi bedre finde nogle gode værelser. Der er også mulighed for at få flere hold i gang med kreative ting eller få hold tilmeldt Lykkeliga, når vi er de flere, siger forstanderen og tilføjer, at stigningen i elevtallet også har positiv betydning for økonomien.

Det er ikke kun forstanderen, som har glædet sig til endnu et skoleår. Mia Keldsen gik på skolen sidste år, og hun har set meget frem til at komme tilbage på efterskolen.

- Det er dejligt, for jeg synes, det er sjovt at være på efterskole. Vi leger sammen og hygger os, så det er meget godt, siger hun.

