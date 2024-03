Elev i chok over at se borgmester - særligt fodboldhold hædret med pris

Næstformand for DBU Jyllands bestyrelse fortæller, at holdet har fået prisen for at være med til at integrere fodbolden i samfundet.

- Jeg håber virkelig, at de forstår, at det de har været med til at skabe og er en del af, det er helt unikt, siger Ole Ladefoged, der er næstformand for DBU Jyllands bestyrelse.



I chok over at se borgmester

Emil Christian Jacobsen og Denni Karic er henholdsvis 11 og 12 år. De går begge i femte klasse på Sct. Jacobi Skole, og de spiller fodbold på FC Jacobi.

De var begge overraskede, da de hørte, at holdet havde vundet prisen, men de havde dog luret, at der var noget i gære, da de så TV SYDs tv-hold. Det kom også bag på drengene, at borgmesteren pludselig stod der.

- Jeg var helt i chok, siger Denni Karic.



Han fortæller, at han spiller fodbold på holdet for at have det sjovt med de andre.

- Det handler også om at samarbejde og lære at arbejde sammen, tilføjer Emil Christian Jacobsen.



Med prisen følger 25.000 kroner, som holdet kan bruge til at udvikle projektet.

- Det er vildt nok. Det er også ret mange penge, siger Emil Christian Jacobsen