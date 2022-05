Entreprenør i opgør med regler - De er meningsløse

Dyrere - for alle

- Konsekvensen med byggeriet her er, at det bliver meget dyrere for bygherren, siger kritikeren.

Det er helt galt, synes han, at byggesagerne ligger under for samme regler "om det er et udestue, en sportshal eller et operahus".

- Så det her går også ud over hr og fru Hansen, der blot vil have bygget en udestue, siger Michael Mathisen.