Erfaren landbetjent takker af efter 18 år

Efter 41 år som betjent i Danmark har han valgt at lægge den blå skjorte på hylden.

Beslutningen om at stoppe havde Keld Reinholdt truffet for halvandet år siden, så han har med tiden indstillet sig på, at politiarbejdet slutter nu.

- Det bliver lidt vemodigt, men jeg har gået og vænnet mig til tanken, udtaler han i et opslag på Syd- og Sønderjyllands Politis Facebookside.

Landbetjenten har valgt at fremtiden skal byde på en tilværelse som pensionist, og da han takkede af onsdag, fik han fine ord med på vejen fra sin leder.

- Nu går en utrolig loyal og dygtig medarbejder på pension. Du har et kendskab til området, som ingen andre har. Alle kender Keld. Der går meget tabt for os, men jeg forstår selvfølgelig din beslutning om at gå på pension og ønsker dig alt det bedste, lyder det i en udtalelse fra politikommissær Kent Brynilsen.

Politiet oplyser, at de vil åbne et kontor til den nye nærbetjent i Sportspark Blåvandshuk hen over sommeren, og indtil den nye nærbetjent starter, kan borgerne henvende sig ved politistationen i Varde.